Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Гадость в яркой бутылке: в Роскачестве озвучили растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Недавнее исследование Роскачества стало настоящ...

mosregfermer.ru

Подписаться в Telegram

Недавнее исследование Роскачества стало настоящим событием для тех, кто ежедневно использует растительное масло на своей кухне.

По данным статистики, более 90% россиян регулярно потребляют растительное масло, даже вне периодов поста. Именно поэтому было проведено тщательное тестирование 57 различных марок масла от разных производителей, чтобы оценить их качество и соответствие стандартам.

Результаты исследования

Большая часть проверенных масел соответствовала установленным стандартам качества. Однако несколько брендов не прошли проверку и выявили серьёзные недостатки. Среди таких марок были:

«Солнце мое»«Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako», «GREEN RAY». Эти бренды не соответствовали требованиям ГОСТ, заявленному классу продукции и показали несоответствие нормам, которые определяют свежесть и пригодность масла для использования.

Важные моменты для потребителей

Как выбрать качественное растительное масло?

Чтобы избежать покупки некачественного продукта, специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных аспектов:

  • Четкость маркировки: вся информация на упаковке должна быть понятной и соответствовать реальности.
  • Проверяйте сертификаты качества: выбирайте масла, которые соответствуют стандартам ГОСТ.
  • Изучайте состав: обращайте внимание на наличие дополнительных компонентов и уточняйте, какое сырье использовалось.
  • Следите за сроком годности: даже при хранении масла в надлежащих условиях, его свежесть может не соответствовать указанному сроку на упаковке.

Исследование Роскачества показало, что выбор растительного масла требует внимания и осознанности. Покупателям важно быть внимательными к составу продукта, срокам годности и стандартам качества, чтобы избежать покупки масла, которое не соответствует нормам и может быть вредным для здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости России

13 часов назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

уборка квартиры после дезинсекции от тараканов

Новости Казани

16 часов назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

сколько стоит сделать электрику в квартире в Москве

Новости Казани

11 часов назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Новости Татарстана

3 часа назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Казани

день назад

В Казани автобус влетел в столб, чтобы не сбить девочку
Лонгриды
2 часа назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Каждый год осенью растет заболеваемость вирусны...

Новости Татарстана

4 часа назад

Среди пострадавших в ДТП под Мензелинском 4 жителя Челнов

Новости России

6 часов назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

Новости Казани

9 часов назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить

Новости Казани

9 часов назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка
Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 окт...
Новости Казани
9 часов назад

Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 октября

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане после ДТП с 2 автобусами возбуждено дело

Новости Казани

13 часов назад

Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать
АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профор...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов