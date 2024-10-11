Гадость в яркой бутылке: в Роскачестве озвучили растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют
mosregfermer.ru
Недавнее исследование Роскачества стало настоящим событием для тех, кто ежедневно использует растительное масло на своей кухне.
По данным статистики, более 90% россиян регулярно потребляют растительное масло, даже вне периодов поста. Именно поэтому было проведено тщательное тестирование 57 различных марок масла от разных производителей, чтобы оценить их качество и соответствие стандартам.
Результаты исследования
Большая часть проверенных масел соответствовала установленным стандартам качества. Однако несколько брендов не прошли проверку и выявили серьёзные недостатки. Среди таких марок были:
«Солнце мое»«Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako», «GREEN RAY». Эти бренды не соответствовали требованиям ГОСТ, заявленному классу продукции и показали несоответствие нормам, которые определяют свежесть и пригодность масла для использования.
Важные моменты для потребителей
Как выбрать качественное растительное масло?
Чтобы избежать покупки некачественного продукта, специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных аспектов:
- Четкость маркировки: вся информация на упаковке должна быть понятной и соответствовать реальности.
- Проверяйте сертификаты качества: выбирайте масла, которые соответствуют стандартам ГОСТ.
- Изучайте состав: обращайте внимание на наличие дополнительных компонентов и уточняйте, какое сырье использовалось.
- Следите за сроком годности: даже при хранении масла в надлежащих условиях, его свежесть может не соответствовать указанному сроку на упаковке.
Исследование Роскачества показало, что выбор растительного масла требует внимания и осознанности. Покупателям важно быть внимательными к составу продукта, срокам годности и стандартам качества, чтобы избежать покупки масла, которое не соответствует нормам и может быть вредным для здоровья.
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