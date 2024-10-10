Гадость в яркой бутылке: Роскачество озвучило растительное масло, производители которого обманывают покупателей и не краснеют
svpressa.ru
Растительное масло является основным ингредиентом на кухне многих россиян. Недавняя проверка Роскачества, в котором анализировались около 60 различных видов масла, показало, что большинство из них соответствует требованиям качества.
Но исследование также выявило несколько брендов, чьи продукты не достигли установленных стандартов.
Проблемы с качеством растительного масла
Исследование обнаружило, что марки «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY» не соответствуют ГОСТам, а также, согласно результатам, могут окислиться даже в рамках срока годности. Это несоответствие представляет собой серьезную проблему, поскольку окисленное масло может быть вредным для здоровья.
Нарушения в жирно-кислотном составе
Отклонения в жирно-кислотном составе были обнаружены в образцах масел «Кубань» и «GREEN RAY». Анализ показал, что продукты могли содержать масла, не полученные из семян подсолнечника. Это указывает на возможное использование других, менее качественных масел в процессе производства.
Важность научно обоснованного выбора
Эти открытия подчеркивают важность осведомленности потребителей при выборе растительного масла. Несоответствие указанным стандартам не только ухудшает вкусовые качества продукта, но и может представлять угрозу для здоровья из-за потенциальных окислительных процессов и примесей.
Рекомендации для потребителей
- Читайте этикетки: убедитесь, что продукт соответствует ГОСТам и не содержит посторонних добавок.
- Проверяйте перекисное число: этот показатель должен быть в пределах нормы, указанной на упаковке.
- Выбирайте надежных производителей: покупка у проверенных брендов может снизить риск покупки некачественного продукта.
- Соблюдайте условия хранения: неправильное хранение может ускорить процесс окисления.
Исследование Роскачества напоминает о необходимости бдительности при покупке растительного масла. Выбор качественного продукта не только обеспечит лучший вкус блюд, но и поможет избежать потенциальных рисков для здоровья. Умный выбор продуктов питания — это инвестиция в долгосрочное благополучие.
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