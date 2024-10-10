Гадость в яркой бутылке: Роскачество озвучило растительное масло, производители которого обманывают покупателей и не краснеют

Растительное масло является основным ингредиентом на кухне многих россиян. Недавняя проверка Роскачества, в котором анализировались около 60 различных видов масла, показало, что большинство из них соответствует требованиям качества.

Но исследование также выявило несколько брендов, чьи продукты не достигли установленных стандартов.

Проблемы с качеством растительного масла

Исследование обнаружило, что марки «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY» не соответствуют ГОСТам, а также, согласно результатам, могут окислиться даже в рамках срока годности. Это несоответствие представляет собой серьезную проблему, поскольку окисленное масло может быть вредным для здоровья.

Нарушения в жирно-кислотном составе

Отклонения в жирно-кислотном составе были обнаружены в образцах масел «Кубань» и «GREEN RAY». Анализ показал, что продукты могли содержать масла, не полученные из семян подсолнечника. Это указывает на возможное использование других, менее качественных масел в процессе производства.

Важность научно обоснованного выбора

Эти открытия подчеркивают важность осведомленности потребителей при выборе растительного масла. Несоответствие указанным стандартам не только ухудшает вкусовые качества продукта, но и может представлять угрозу для здоровья из-за потенциальных окислительных процессов и примесей.

Рекомендации для потребителей

Читайте этикетки: убедитесь, что продукт соответствует ГОСТам и не содержит посторонних добавок.

Проверяйте перекисное число: этот показатель должен быть в пределах нормы, указанной на упаковке.

Выбирайте надежных производителей: покупка у проверенных брендов может снизить риск покупки некачественного продукта.

Соблюдайте условия хранения: неправильное хранение может ускорить процесс окисления.

Исследование Роскачества напоминает о необходимости бдительности при покупке растительного масла. Выбор качественного продукта не только обеспечит лучший вкус блюд, но и поможет избежать потенциальных рисков для здоровья. Умный выбор продуктов питания — это инвестиция в долгосрочное благополучие.

