Новости России
· Алина Алмакаева

Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

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Исследование, проведенное экспертами Роскачества, было посвящено рафинированному растительному маслу, которое широко используется в рационах российских домохозяек. По данным проведенного статистического анализа, около 90% населения России ежедневно потребляет растительное масло, несмотря на отсутствие потребности в придерживании поста.

В рамках проверки, специалисты Роскачества провели анализ 57 видов растительного масла от 57 разных производителей. Большая часть продуктов соответствовала установленным стандартам качества, предусмотренным российской системой. Однако, некоторые виды растительного масла выявили некоторые недочеты.

Конкретно, бренды "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY" не соответствовали требованиям, установленным ГОСТ-ом, и не соответствовали заявленному классу, а также не отвечали установленным нормам перекисного числа, указанному на упаковке.

Несоответствие установленным нормам перекисного числа означает, что использование таких масел, даже в пределах срока годности, указанного на упаковке, не рекомендуется. Такое нарушение прав потребителей на получение достоверной информации, указанной на упаковке, представляет серьезную проблему.

Кроме того, в образцах масел "Кубань" и "GREEN RAY" были обнаружены отклонения от предполагаемого жирно-кислотного состава, что указывает на использование посторонних масел, в процессе производства, которые не получены из семян подсолнечника.

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