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Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям

Эксперты Роскачества провели исследование, фоку...

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Эксперты Роскачества провели исследование, фокусируясь на рафинированном растительном, который широко применяется в рационах российских домохозяек. Статистический анализ показал, что около 90% россиян ежедневно используют растительное масло.

В ходе проверки специалисты анализа 57 образцов масел от различных производителей. Большинство продуктов соответствовали российским стандартам качества, однако некоторые из них показали нарушения.

В частности, марки «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY» не соответствовали ГОСТу и заявленному классу, а также показали отклонения в перекисном числе, указанном на упаковке.

Такое отклонение от норм перекисного числа подразумевает, что использование этих масел, даже в пределах указанного срока годности, нежелательно. Нарушение прав потребителей на получение точной информации на упаковке вызывает серьезные опасения.

Кроме того, в образцах «Кубань» и «GREEN RAY» были выявлены несоответствия в жирно-кислотном составе, что может указывать на добавление посторонних масел, не полученных из семян подсолнечника.

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