Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого обманывают покупателям и не краснеют

Недавно Роскачество провело тщательный анализ рафинированного растительного масла и выявило серьезные нарушения у нескольких популярных марок.

Исследование показало, что, несмотря на то что около 90% россиян ежедневно используют этот продукт в своем рационе, качество некоторых образцов оставляет желать лучшего.

Проблемы с качеством у известных брендов

Эксперты проверили почти 60 различных видов масла от различных производителей и, хотя многие из них соответствовали установленным требованиям ГОСТ, некоторые бренды, такие как «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», оказались ниже требований Государственных стандартов. Основные проблемы касались перекисного числа — важного показателя, который свидетельствует о качестве и свежести масла.

Перекисное число указывает на уровень окисления масла, и его превышение может говорить о начале порчи продукта, даже несмотря на то, что срок годности еще не истек. Это может представлять угрозу для безопасности питания и негативно сказываться на вкусовых качествах масла.

Отклонения в жирно-кислотном составе

Особое беспокойство вызвали результаты анализа масла «Кубань», которые показали наличие жирных кислот, не соответствующих заявленному на упаковке составу. Это может свидетельствовать о добавлении в масло ненадлежащих ингредиентов, что вводит потребителей в заблуждение относительно его происхождения и качества.

Рекомендации для потребителей

Чтобы обеспечить безопасность и гарантировать покупку качественного продукта, Роскачество настоятельно рекомендует изучать маркировку растительных масел на упаковке и выбирать те продукты, которые соответствуют ГОСТу и другим стандартам качества. Также стоит обратить внимание на условия хранения, так как даже высококачественное масло может быстро терять свои свойства при неправильных условиях.

Итоги исследования Роскачества подчеркивают важность внимательного выбора продуктов питания. Знание о том, какие марки предоставляют качественную продукцию и основные правила хранения растительного масла, поможет потребителям избежать некачественных приобретений и сохранить здоровье.