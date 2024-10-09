Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого обманывают покупателям и не краснеют

Недавно Роскачество провело тщательный анализ р...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Недавно Роскачество провело тщательный анализ рафинированного растительного масла и выявило серьезные нарушения у нескольких популярных марок.

Исследование показало, что, несмотря на то что около 90% россиян ежедневно используют этот продукт в своем рационе, качество некоторых образцов оставляет желать лучшего.

Проблемы с качеством у известных брендов

Эксперты проверили почти 60 различных видов масла от различных производителей и, хотя многие из них соответствовали установленным требованиям ГОСТ, некоторые бренды, такие как «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», оказались ниже требований Государственных стандартов. Основные проблемы касались перекисного числа — важного показателя, который свидетельствует о качестве и свежести масла.

Перекисное число указывает на уровень окисления масла, и его превышение может говорить о начале порчи продукта, даже несмотря на то, что срок годности еще не истек. Это может представлять угрозу для безопасности питания и негативно сказываться на вкусовых качествах масла.

Отклонения в жирно-кислотном составе

Особое беспокойство вызвали результаты анализа масла «Кубань», которые показали наличие жирных кислот, не соответствующих заявленному на упаковке составу. Это может свидетельствовать о добавлении в масло ненадлежащих ингредиентов, что вводит потребителей в заблуждение относительно его происхождения и качества.

Рекомендации для потребителей

Чтобы обеспечить безопасность и гарантировать покупку качественного продукта, Роскачество настоятельно рекомендует изучать маркировку растительных масел на упаковке и выбирать те продукты, которые соответствуют ГОСТу и другим стандартам качества. Также стоит обратить внимание на условия хранения, так как даже высококачественное масло может быстро терять свои свойства при неправильных условиях.

Итоги исследования Роскачества подчеркивают важность внимательного выбора продуктов питания. Знание о том, какие марки предоставляют качественную продукцию и основные правила хранения растительного масла, поможет потребителям избежать некачественных приобретений и сохранить здоровье.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

сильные средства от тараканов в квартире

Новости Татарстана

11 часов назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов

отделка потолка в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

16 часов назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Лонгриды

день назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

Новости Казани

9 часов назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

12 часов назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Татарстана

день назад

Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире
Новости Татарстана
день назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Казани

6 часов назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казань доставили 65 новых автобусов с кондиционерами и камерами

Новости Казани

9 часов назад

В казанском зооботсаде родилась зебра
В Татарстане судят 3 приезжих за ограбление юве...
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона

Новости Татарстана

10 часов назад

В Нижнекамске появятся 2 новые улицы

Новости Татарстана

14 часов назад

Умерла мама народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова

Новости Татарстана

14 часов назад

Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе
Т2 совместно с Газпромбанком принял участие в п...
Новости России
5 дней назад

Т2 совместно с Газпромбанком принял участие в пилотном проекте цифрового рубля