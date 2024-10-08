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Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало марки растительного масла, производители которого врут покупателям и не краснеют

Недавний анализ Роскачества выявил значительные...

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Рафинированное растительное масло стоит на страже здоровья и кулинарных традиций в каждом российском доме. Почти все взрослое население России ежедневно использует этот продукт, как показывают последние исследования.

Однако недавний анализ Роскачества выявил значительные проблемы с качеством некоторых брендов рафинированного масла, что вызывает обеспокоенность у потребителей и специалистов.

Тщательный контроль: проверка 57 марок масла

В исследовании было проанализировано 57 различных видов растительного масла, чтобы убедиться, что они соответствуют российским стандартам качества. Большинство образцов показали хорошие результаты, но некоторые торговые марки, такие как «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «Грин рэй», не прошли несколько критических тестов.

Превышение перекисного числа: сигнал тревоги

Особую тревогу вызвало превышение перекисного числа в некоторых образцах. Этот показатель важен для оценки степени окисления масла, что напрямую влияет на его безопасность и срок годности. Продукция, не соответствующая этому стандарту, может быть опасна для здоровья, так как окисленные жиры увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов.

Вопросы к составу: найдены посторонние примеси

В образцах масел от «Кубань» и «Грин рэй» эксперты обнаружили несоответствие жирно-кислотного профиля, что может указывать на наличие масел, не полученных из подсолнечника. Такие находки подрывают доверие потребителей к производителям, которые обязаны предоставлять точную информацию о составе своей продукции.

Как защитить себя: советы потребителям

Пользователям следует тщательно выбирать растительное масло, обращая внимание на соответствие упаковки заявленным нормам ГОСТа и другим стандартам. Это поможет минимизировать риски для здоровья и гарантировать, что продукт будет безопасным и качественным.

Результаты анализа Роскачества показывают, что несмотря на широкий ассортимент, рынок растительных масел в России имеет проблемы с качеством, которые могут угрожать здоровью. Знание о том, какие продукты соответствуют стандартам, и какие нет, позволит потребителям делать осознанный выбор в пользу своего здоровья и благополучия.

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