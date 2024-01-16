Фортуна станет верным другом: Глоба назвала 3 знака, которых ждёт благополучие с 17 января

Согласно гороскопу знаменитого российского астролога Тамары Глобы, у трех знаков зодиака с 17 января начнется особо удачливый жизненный период. Вселенная избрала их своими любимчиками на текущий месяц, сообщает progorodsamara.

Близнецы

В этот месяц Близнецы могут рассчитывать на удивительные перемены в своей жизни. Звезды благосклонны к вам, открывая новые возможности для карьерного роста. Ваши творческие идеи привлекут внимание коллег и начальства, что отразится на финансовом положении. Личная жизнь будет наполнена радостью и гармонией. Поиск любви приведет к встрече с интересным человеком. В этом месяце важно доверять своей интуиции и осуществлять долгосрочные планы.

Рак

Январь обещает быть благоприятным для Раков в финансовом плане. Ожидайте приятных сюрпризов в виде неожиданных доходов или возможности сбережения. Не стесняйтесь проявлять инициативу на работе, так как звезды поддерживают ваши усилия. В личной жизни наступает период гармонии и понимания. Близкие отношения будут крепнуть, а семейные радости будут особенно яркими. Заботьтесь о себе и не забывайте о своих целях.

Скорпион

Для Скорпионов январь станет периодом процветания и удачи. Ваша решительность и трудолюбие приведут к значительным успехам на работе. Ожидайте приятные изменения в карьере, возможно, повышение или новый проект. Финансовая стабильность будет укрепляться, что позволит вам рассматривать новые возможности для инвестирования. В личной жизни приближается период страстных и глубоких отношений. Откройтесь новым возможностям и наслаждайтесь результатами своих усилий.