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Фирменный рецепт заготовки сладкого перца: секрет от шеф-повара

Этот рецепт сладкого перца под названием «Фирме...

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Этот рецепт сладкого перца под названием «Фирменный» звучит очень заманчиво! Давайте разберемся, как его приготовить:

Необходимые продукты:

  • 6 кг сладкого перца
  • 2 стакана сахарного песка
  • 2 стакана растительного масла
  • 1 стакан уксуса 9%
  • 2 столовые ложки соли с горкой
  • 5-6 головок чеснока

Этапы приготовления:

  • Перец нарежьте на 6-8 долек.
  • В эмалированной кастрюле соедините нарезанный перец, сахар, растительное масло, уксус и соль.
  • Измельчите чеснок и добавьте его в смесь с перцем и остальными ингредиентами.
  • Оставьте подготовленную массу на ночь, не более чем до утра.
  • Утром разложите готовую массу по полулитровым банкам и стерилизуйте их в кастрюле с водой в течение 15 минут.
  • Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте в теплое покрывало на 1-2 дня.

Попробуйте этот вариант заготовки, и он вам точно понравится. Это замечательное дополнение к самым различным блюдам!

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