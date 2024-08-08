Фирменный рецепт заготовки сладкого перца: секрет от шеф-повара

Этот рецепт сладкого перца под названием «Фирменный» звучит очень заманчиво! Давайте разберемся, как его приготовить:

Необходимые продукты:

6 кг сладкого перца

2 стакана сахарного песка

2 стакана растительного масла

1 стакан уксуса 9%

2 столовые ложки соли с горкой

5-6 головок чеснока

Этапы приготовления:

Перец нарежьте на 6-8 долек.

В эмалированной кастрюле соедините нарезанный перец, сахар, растительное масло, уксус и соль.

Измельчите чеснок и добавьте его в смесь с перцем и остальными ингредиентами.

Оставьте подготовленную массу на ночь, не более чем до утра.

Утром разложите готовую массу по полулитровым банкам и стерилизуйте их в кастрюле с водой в течение 15 минут.

Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте в теплое покрывало на 1-2 дня.

Попробуйте этот вариант заготовки, и он вам точно понравится. Это замечательное дополнение к самым различным блюдам!