Фирменный рецепт заготовки сладкого перца: секрет от шеф-повара
Этот рецепт сладкого перца под названием «Фирменный» звучит очень заманчиво! Давайте разберемся, как его приготовить:
Необходимые продукты:
- 6 кг сладкого перца
- 2 стакана сахарного песка
- 2 стакана растительного масла
- 1 стакан уксуса 9%
- 2 столовые ложки соли с горкой
- 5-6 головок чеснока
Этапы приготовления:
- Перец нарежьте на 6-8 долек.
- В эмалированной кастрюле соедините нарезанный перец, сахар, растительное масло, уксус и соль.
- Измельчите чеснок и добавьте его в смесь с перцем и остальными ингредиентами.
- Оставьте подготовленную массу на ночь, не более чем до утра.
- Утром разложите готовую массу по полулитровым банкам и стерилизуйте их в кастрюле с водой в течение 15 минут.
- Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте в теплое покрывало на 1-2 дня.
Попробуйте этот вариант заготовки, и он вам точно понравится. Это замечательное дополнение к самым различным блюдам!
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