Фирменный рецепт заготовки безумно сладкого перца: секреты от шеф-повара
Этот рецепт – настоящая бомба замедленного действия! Вкуснейший сладкий перец, законсервированный по особой технологии, станет настоящим хитом ваших зимних застолий. Гости будут в восторге, а вы – купаться в комплиментах!
Ингредиенты:
Сладкий перец (лучше всего подойдут мясистые сорта) – 3 кг
Сахар – 1 стакан
Соль – 1 столовая ложка с горкой
Уксус 9% – 100 мл
Растительное масло – 100 мл
Вода – 1 литр
Черный перец горошком – 10 шт.
Душистый перец горошком – 5 шт.
Лавровый лист – 3 шт.
Секретный ингредиент: 1 чайная ложка сушеного орегано (душицы) – именно он подарит перцу неповторимый аромат и пикантную нотку.
Приготовление:
1. Подготовка перца: Перец вымыть, удалить семена и плодоножки, нарезать крупными дольками.
2. Маринование: В большой кастрюле смешать воду, сахар, соль, уксус, растительное масло, перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Довести до кипения и варить 5 минут.
3. Главный секрет: Добавить в маринад сушеный орегано, перемешать и сразу же выложить перец. Варить 5-7 минут после закипания, слегка помешивая.
4. Закатка: Перец разложить по стерилизованным банкам, залить кипящим маринадом и закатать.
5. Укутывание: Банки перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.
Совет шеф-повара: Чтобы перец получился еще более ароматным и пикантным, добавьте в банки по 1-2 зубчику чеснока и небольшой веточки свежей зелени (укроп, петрушка).
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