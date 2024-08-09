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· 16+ · Алина Алмакаева

Фирменный рецепт заготовки безумно сладкого перца: секреты от шеф-повара

Этот рецепт – настоящая бомба замедленного дейс...

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Этот рецепт – настоящая бомба замедленного действия! Вкуснейший сладкий перец, законсервированный по особой технологии, станет настоящим хитом ваших зимних застолий. Гости будут в восторге, а вы – купаться в комплиментах!

Ингредиенты:

Сладкий перец (лучше всего подойдут мясистые сорта) – 3 кг

Сахар – 1 стакан

Соль – 1 столовая ложка с горкой

Уксус 9% – 100 мл

Растительное масло – 100 мл

Вода – 1 литр

Черный перец горошком – 10 шт.

Душистый перец горошком – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Секретный ингредиент: 1 чайная ложка сушеного орегано (душицы) – именно он подарит перцу неповторимый аромат и пикантную нотку.

Приготовление:

1. Подготовка перца: Перец вымыть, удалить семена и плодоножки, нарезать крупными дольками.

2. Маринование: В большой кастрюле смешать воду, сахар, соль, уксус, растительное масло, перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Довести до кипения и варить 5 минут.

3. Главный секрет: Добавить в маринад сушеный орегано, перемешать и сразу же выложить перец. Варить 5-7 минут после закипания, слегка помешивая.

4. Закатка: Перец разложить по стерилизованным банкам, залить кипящим маринадом и закатать.

5. Укутывание: Банки перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Совет шеф-повара: Чтобы перец получился еще более ароматным и пикантным, добавьте в банки по 1-2 зубчику чеснока и небольшой веточки свежей зелени (укроп, петрушка).

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