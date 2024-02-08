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Февраль и март принесут аномалии: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Февраль и март принесут аномалии: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Kandinsky

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Метеорологи обнародовали прогноз погоды на ближайшие два месяца, предупредив о возможных экстремальных условиях в этом году. В Гидрометцентре России отметили, что февраль и март - переходные месяцы, когда климат существенно меняется, сообщили в progorodsamara.

Погода в феврале ожидается необычно теплой для этого времени года. Средняя температура воздуха во многих регионах России ожидается на 3-5 градуса выше нормы. Одни из самых крупнейших городов страны, а именно, Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск накроет «волна февральского тепла», что может шокировать их жителей.

Евгений Тишковец согласен с коллегами, что февральская температура будет выше нормы всего на 1,5-2 градуса. Но к концу зимы ожидаются мощные осадки в виде снега, особенно в европейской части России.

Теплая погода ожидается и в марте в большинстве регионов, включая Сибирь, Урал и Центральную Россию. Однако на Чукотке и в некоторых районах Камчатки ожидаются заморозки и снегопады.

Добавим, что научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с каждым десятилетием зима сокращается и будет продолжать сокращаться на десять дней, так как в мировой климате происходят серьезные изменения в связи с активно набирающем силу глобальным потеплением.

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