Февраль и март будут аномальными: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Граждан России предупреждают о возможных экстремальных погодных условиях в конце зимы и начале весны 2024 года, которые могут потрясти население различных регионов страны, сообщает «Примпресс».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце зимы и начале весны 2024 года ожидаются необычные погодные условия, с превышением нормы по температуре и количеству осадков. В феврале ожидается необычно теплая погода во многих крупных городах страны, со средней температурой на три-пять градусов выше нормы.

Синоптики отмечают, что прогнозируемое превышение температуры воздуха в завершающем зиму месяце составит всего два градуса выше нормы. Но специалисты не исключают и снегопады в центральной части России, где количество осадков предположительно будет выше нормы в 1,5 раза. В марте также ожидается теплая погода, нехарактерная для данного периода, в большинстве субъектов, включая центральные области, Урал и Сибирь. Однако на северо-восточной части страны ожидаются заморозки и снегопады.

Эти погодные условия могут привести к образованию неудобных и опасных условий на дорогах, проезжих частях, тротуарах и в общем на улицах. Поэтому россиян призывают следить за прогнозами погоды ежедневно, чтобы быть в курсе событий и готовиться к возможным неприятностям.