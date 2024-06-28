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Фарш из бумаги вместо мяса: эти марки колбасы стоит обходить в магазине за версту

Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло общественность: популярные колбасные изделия оказались не такими уж безобидными. Эксперты выявили многочисленные нарушения, которые могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

imghub.ru

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Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло общественность: популярные колбасные изделия оказались не такими уж безобидными. Эксперты выявили многочисленные нарушения, которые могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

Опасные находки:

Запрещенные добавки: В продукции известных брендов, таких как «Дмитрогорский продукт», обнаружены запрещенные красители и следы антибиотиков, способные вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем.

Скрытые ингредиенты: Производители «Стародворские колбасы» и «Йола Агрохолдинг» уличили в том, что они не указывали на упаковке наличие сои и мяса птицы в составе своих изделий. Это не только обман потребителей, но и прямое нарушение их права на получение достоверной информации о продукте, сообщает портал progorod59.

Как защитить себя?

Роскачество призывает покупателей быть бдительными и следовать простым рекомендациям:

1. Внимательно изучайте состав: Не ведитесь на яркую упаковку, обращайте внимание на список ингредиентов и соответствие продукта нормам.

2. Избегайте подозрительно дешевых товаров: Низкая цена часто свидетельствует об экономии на качестве и безопасности.

3. Доверяйте проверенным производителям: Отдавайте предпочтение компаниям с хорошей репутацией и положительными результатами независимых экспертиз.

Знание – сила

Информированные потребители делают осознанный выбор. Требуйте от производителей качественную и безопасную продукцию, ведь речь идет о вашем здоровье и благополучии.

Скандал с колбасными изделиями – яркий пример того, как важна прозрачность в пищевой промышленности. Необходим жесткий контроль качества на всех этапах производства и реализации продукции. Только так можно защитить права потребителей и их здоровье.

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