Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Европейцы давно его выбросили в мусор, а в России все еще едят: этот популярный овощ очень быстро убьет ваши органы

В последнее время в России усилился спор о пользе и вреде одного из самых популярных овощей, который уже давно утратил свою популярность в Европе из-за опасений, связанных с его потенциальным воздействием на здоровье.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

В последнее время в России усилился спор о пользе и вреде одного из самых популярных овощей, который уже давно утратил свою популярность в Европе из-за опасений, связанных с его потенциальным воздействием на здоровье.

Речь идет о картофеле, который, несмотря на свою универсальность и доступность, вызывает всё больше споров среди специалистов по питанию и медицины.

Почему картофель вызывает опасения?

Картофель содержит соланин, токсин, который в больших количествах может быть опасен для здоровья. Соланин находится преимущественно в зелёных частях картофеля и в его проростках. В Европе учёные и диетологи уже давно поднимают вопросы о потенциальных рисках чрезмерного употребления этого овоща, особенно если он хранится неправильно и приобретает зеленый оттенок.

Как правильно обращаться с картофелем?

  • Хранение: Картофель следует хранить в темном, прохладном месте, чтобы минимизировать риск накопления соланина.
  • Предварительная обработка: Удаление зелёных частей и проростков перед приготовлением поможет снизить содержание токсинов.
  • Термическая обработка: Правильное приготовление также важно. Отваривание или запекание может уменьшить уровень соланина в картофеле.

Что говорят эксперты?

Многие диетологи и специалисты по питанию считают, что умеренное употребление правильно обработанного картофеля безопасно для большинства людей и может быть частью сбалансированного питания. Однако они также призывают потребителей быть осведомленными о потенциальных рисках и признаках неправильного хранения овощей.

Хотя картофель и остается одним из самых популярных овощей в России, важно прислушиваться к современным исследованиям и мнениям специалистов о возможных рисках. Образованность в вопросах питания помогает сделать осознанный выбор в пользу здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Полезное

день назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

капроновая сетка от тараканов

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

ремонт в кладовке в панельном в Москве

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Новости Казани

день назад

В Казани 2 женщины подрались в автобусе

Новости Казани

день назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией
Лонгриды
2 дня назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцев вновь ждёт непогода

Новости Казани

5 часов назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб

Новости Казани

7 часов назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Татарстана

7 часов назад

В Азнакаевском районе подросток ушёл из лагеря и утонул

Новости Казани

8 часов назад

Минниханов потребовал особого контроля за питанием на закрытии Игр БРИКС

Новости Татарстана

9 часов назад

На трассе в Бавлинском районе три человека разбились насмерть
Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
В Казани автоледи сбила 7-летнего велосипедиста
Новости Казани
день назад

В Казани автоледи сбила 7-летнего велосипедиста