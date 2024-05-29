Эту рыбу надо запретить подавать к столу: там 10-метровые черви

Рыба - неотъемлемый компонент здорового рациона, ценный источник белка, омега-3 жирных кислот и других важных нутриентов. Однако, употребление рыбы, зараженной паразитами, может представлять серьезную опасность для здоровья человека.

Какие паразиты встречаются в рыбе и чем они опасны?

Дифиллоботриоз: ленточный червь, достигающий в длину нескольких метров, обитает в кишечнике рыбы. Попадая в организм человека, вызывает дифиллоботриоз, проявляющийся слабостью, снижением аппетита, расстройствами пищеварения.

Описторхоз: плоские черви, поражающие печень и желчевыводящие пути. Заражение происходит при употреблении рыбы, не прошедшей достаточную термическую обработку.

Трематоды: вызывают шистосомоз, заболевание, поражающее внутренние органы.

Цестоды: кроме дифиллоботриоза, могут вызывать и другие заболевания, например, тениоз.

Как избежать заражения?

Тщательная термическая обработка: рыбу необходимо варить, жарить или запекать при температуре не ниже 63°C до полной готовности.

Отказ от употребления сырой рыбы: исключите из рациона суши, строганину, слабосоленую рыбу.

Выбор "безопасных" видов рыбы: некоторые виды рыб, например, карповые, более подвержены заражению паразитами. Морская рыба также может быть заражена.

Рыба, употребление которой связано с повышенным риском заражения:

Дикий морской окунь

Кафельник

Атлантический большеголов

Акула

Королевская макрель

Рыба-меч

Рувета

Голубой тунец

Красный луциан

Помните, что магазинные суши, несмотря на кажущуюся безопасность, также могут стать источником паразитарных инфекций.

Будьте внимательны при выборе и приготовлении рыбы, чтобы этот полезный продукт не стал причиной проблем со здоровьем.

.