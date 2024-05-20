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Эту песню пела вся страны в 1990-х: она и сейчас заставляет плакать

Одна из популярнейших и любимых русских народных песен - "Вот кто-то с горочки спустился" (12+), написанная композитором Валентином Сергеевичем Левашовым в 1951 году, стала неотъемлемой частью культуры и истории русского народа.

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Одна из популярнейших и любимых русских народных песен - "Вот кто-то с горочки спустился" (12+), написанная композитором Валентином Сергеевичем Левашовым в 1951 году, стала неотъемлемой частью культуры и истории русского народа.

Исполнение Надежды Кадышевой этой песни уже на протяжении многих лет приносит радость и восторг. Ее неповторимый голос придает песне особую глубину и запоминающийся характер. Чувственное и нежное исполнение Надеждой Кадышевой заставляет слушателей поверить в искренность и истинность передаваемых эмоций.

Эти строки с особым трепетом и любовью пелись по всей стране:

"Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет."

"Вот кто-то с горочки спустился" (12+) - прекрасный пример русской народной лирики, ее искренняя простота и непорочность окутывают сердца людей разных поколений.

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