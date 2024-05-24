Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Эту песню пела вся страна в период 90-х: она и сейчас заставляет плакать

"Вот кто-то с горочки спустился": от народной мелодии до символа любви.

Подписаться в Telegram

"Вот кто-то с горочки спустился": от народной мелодии до символа любви

Песня "Вот кто-то с горочки спустился" занимает особое место в сердцах нескольких поколений. Её история началась в 1951 году, когда композитор Валентин Сергеевич Левашов записал эту незатейливую, но такую душевную мелодию, ставшую со временем одним из символов русской народной культуры.

Широкую известность песня получила благодаря яркому исполнению Надежды Кадышевой. Её уникальный голос, проникнутый искренностью и теплотой, придал песне особую трогательность и лиризм. Кажется, что сама Надежда испытывает те чувства, о которых поётся: трепетное ожидание, нежность и радость встречи с любимым.

Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно милый мой идёт.
На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт.

Эти строчки, наполненные светом и любовью, знает, пожалуй, каждый. В них — вся суть русской души: открытость, глубина чувств, готовность любить и верить.

"Вот кто-то с горочки спустился" — это не просто песня, это настоящий гимн любви, которая сильнее времени и расстояний.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Интересное в Казани

13 часов назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

ничтожение клопов москва

Новости Татарстана

15 часов назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

заказать диктора в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Татарстана

8 часов назад

Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

день назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

день назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры
Новости Татарстана
6 часов назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Татарстана

2 часа назад

Секс-игрушку нашли в бетонном полу новостройки на проспекте Победы

Интересное в Казани

день назад

Чем занять детей на летних прогулках

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Новости Казани

11 часов назад

В Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
8 часов назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Казани

11 часов назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

12 часов назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

Новости Татарстана

14 часов назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы