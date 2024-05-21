Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Эту песню пела вся страна в 1990-х: она и сейчас заставляет плакать

Это музыкальное произведение стало неотъемлемой частью культуры и истории русского народа.

Подписаться в Telegram

"Вот кто-то с горочки спустился" (12+) - это известная и любимая русская народная песня, написанная композитором Валентином Сергеевичем Левашовым в 1951 году. Это музыкальное произведение стало неотъемлемой частью культуры и истории русского народа.

Исполнение Надежды Кадышевой этой песни уже много лет радует поклонников. Ее уникальный голос делает эту композицию особенно проникновенной и запоминающейся. Чувственное и нежное исполнение Надежды Кадышевой заставляет слушателей верить в искренность и подлинность передаваемых эмоций.

Эти строки, которые всей страной пели с особым трепетом и любовью:

"Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет."

"Вот кто-то с горочки спустился" (12+) - это великолепный образец русской народной лирики, ее простота и чистота завоевывают сердца людей всех поколений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Новости Казани

день назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

сетка на вентиляцию от клопов

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

обучение ремонту сотовых телефонов в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Депутаты из РТ попросил демобилизовать многодетных отцов

Новости Казани

день назад

В Казани останавливали троллейбусы и трамваи из-за безбилетников

Новости Казани

6 часов назад

В метро Казани возобновили движение поездов

Новости Казани

8 часов назад

В казанском метро стали реже ходить поезда

Новости Казани

день назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»
Лонгриды
3 дня назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Новости Казани

8 часов назад

В Казани движение по мосту Миллениум хотят открыть в июле

Полезное

11 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Казани

8 часов назад

Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

Из Татарстана могут запустить самолёты в Катаром и Индией
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
5 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

10 часов назад

СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»

Новости Татарстана

11 часов назад

Школьники из РТ чаще всего сдают химию

Новости Казани

13 часов назад

В Казани ряд троллейбусов изменили маршрут из-за повреждения сети
Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань
Интересное в Казани
5 дней назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань