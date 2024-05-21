Эту песню пела вся страна в 1990-х: она и сейчас заставляет плакать

"Вот кто-то с горочки спустился" (12+) - это известная и любимая русская народная песня, написанная композитором Валентином Сергеевичем Левашовым в 1951 году. Это музыкальное произведение стало неотъемлемой частью культуры и истории русского народа.

Исполнение Надежды Кадышевой этой песни уже много лет радует поклонников. Ее уникальный голос делает эту композицию особенно проникновенной и запоминающейся. Чувственное и нежное исполнение Надежды Кадышевой заставляет слушателей верить в искренность и подлинность передаваемых эмоций.

Эти строки, которые всей страной пели с особым трепетом и любовью:

"Вот кто-то с горочки спустился,

Наверно милый мой идет.

На нем защитна гимнастерка,

Она с ума меня сведет."

"Вот кто-то с горочки спустился" (12+) - это великолепный образец русской народной лирики, ее простота и чистота завоевывают сердца людей всех поколений.