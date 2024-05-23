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Эту песню пела вся Россия 90-х: она и сейчас заставляет плакать

"Вот кто-то с горочки спустился" — мелодия, знакомая каждому с детства.

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"Вот кто-то с горочки спустился" — мелодия, знакомая каждому с детства. Эта песня, записанная в 1951 году композитором Валентином Левашовым, стала не просто популярной, а настоящим символом русской души, отражением народных традиций и проникновенной лирики.

Особую любовь и известность песне принесло исполнение Надежды Кадышевой. Ее уникальный голос, наполненный теплотой и искренностью, придал "С горочки" новое звучание, превратив ее в настоящий хит, который знают и любят миллионы.

Строчки "Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет..." звучали по всей стране, трогая сердца слушателей своей нежностью и простотой. Именно в этой простоте и кроется секрет величия русской народной песни – она понятна и близка каждому, независимо от возраста и социального статуса.

"Вот кто-то с горочки спустился" — яркий пример того, как народное творчество проходит сквозь года, сохраняя свою актуальность и трогательную красоту.

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