Новости России
· Алина Алмакаева

Этот знак зодиака поймает птицу счастья за хвост: Глоба сделала заявление

Этот знак зодиака поймает птицу счастья за хвост: Глоба сделала заявление

pxhere.com

Подписаться в Telegram

В 2024 году Весов ожидает настоящая волна удачи, охватывающая каждый аспект их жизни. В этот период представителям этого знака горит зеленый свет для полного преображения, сообщает Тамара Глоба.

Финансовое благополучие будет приходить достаточно быстро, но важно понимать, что деньги - это всего лишь инструмент для достижения счастья. Деньги должны быть умело управляемыми: инвестирование и рациональное распределение финансовых средств станут залогом долговременного процветания. Дом станет центром гармонии и любви, где каждый сможет найти убежище от суеты мира - надежное укрытие от житейских невзгод. В год Дракона Весы будут ловить птицу счастья, зажимая ее крепко за перышки, и пускать свои мечты и желания на вольные полеты.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

стоимость дезинфекции тараканов

Новости Татарстана

5 часов назад

«СВО кончится»: чрезвычайный пророк-математик Григорий Кваша вычислил дату и назвал победителя

Интересное в Казани

2 дня назад

Подтянули лицо , исправляя прикус: всё ли казанцы знают о брекетах?

утилизация электроплит в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

Новости Казани

18 часов назад

В Казани завершились ремонтные работы на Горьковском шоссе

Новости Казани

день назад

В Казани за сутки случилось 221 ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани стоимость проезда могут поднять на 16%
Лонгриды
2 дня назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане снизился процент младенческой смертности

Новости Казани

17 часов назад

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Новости Казани

20 часов назад

Михаил Глухов Клуб завершает карьеру форварда в «Ак Барс»

Новости Казани

21 час назад

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе
Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова
Новости Казани
2 дня назад

Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова

Новости Казани

день назад

В Казани в парке "Черное озеро" началась подготовка к зимнему сезону

Новости Казани

день назад

В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

Новости Татарстана

2 дня назад

«Это ударит по детям»: Володин призвал отозвать новый проект о праве преподавать бывшим заключённым
АО "Транснефть – Прикамье" провело плановые учения на нефтепроводе
Новости Татарстана
6 дней назад

АО "Транснефть – Прикамье" провело плановые учения на нефтепроводе