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Этот простейший метод насовсем избавит вас от тли на даче: просто оберните деревья этим

Этот простейший метод насовсем избавит вас от тли на даче: просто оберните деревья этим

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Муравьи и тля могут представлять серьезную опасность для урожая плодовых деревьев и кустарников.

Однако, существует простой способ избежать данной проблемы - использование обычной фольги. Оберните ствол дерева или кустарника у основания рулоном фольги плотно, чтобы создать непроходимый барьер для муравьев.

Это препятствие поможет предотвратить передвижение муравьев и защитить листья и цветы от тли, что спасет ваш урожай. Данный лайфхак подходит для различных культур плодовых деревьев, включая яблони, вишни, сливы и смородину.

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