Этот признак выдает безумно спелый и сладкий арбуз: старейшина из Азербайджана поделился секретом

Лето в разгаре, а значит, прилавки магазинов заманивают нас горами сочных арбузов. Но прежде чем поддаться соблазну и купить полосатую "вкусняшку", важно помнить: арбуз может быть не только лакомством, но и источником серьёзных проблем со здоровьем. Разбираемся вместе с экспертами, как не стать жертвой "арбузного отравления".

Место продажи имеет значение:

"Первое правило безопасности – покупайте арбузы только в специально отведенных местах", – советует Владимир Косов, агроном "Центра оценки качества зерна". Торговля у дорог – тревожный сигнал, ведь плоды активно впитывают выхлопные газы и другие токсичные вещества.

Сертификат качества – не пустой звук:

Не стесняйтесь требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Декларация о соответствии или сертификат качества – это гарантия того, что арбуз прошел необходимые проверки.

Выбираем арбуз правильно:

Сухой хвостик – хороший признак, но не гарантия спелости. Обратите внимание на усик возле него: зеленый говорит о том, что арбуз еще не "готов".

Звонкий звук при постукивании – верный признак спелости и сахаристости.

Размер не имеет значения: маленький арбуз может оказаться вкуснее гиганта.

Цвет мякоти – дело вкуса, а вот трещины, вмятины и другие повреждения на корке – повод насторожиться.

Нитраты: скрытая угроза:

Важно помнить, что арбузы склонны к накоплению нитратов. Чрезмерное употребление этих ягод, особенно выращенных с применением азотных удобрений и стимуляторов роста, может привести к отравлению.

Помните: выбирая арбуз, вы выбираете здоровье! Будьте внимательны, не бойтесь задавать вопросы продавцам и требовать документы. Только так вы сможете насладиться вкусом лета без неприятных последствий.