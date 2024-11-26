Этот популярный овощ подорожал почти в 2 раза: закупаться уже поздно

С конца декабря 2023 года в России зафиксирован резкий скачок цен на картофель — его стоимость увеличилась на 69,52%, согласно данным Росстата. Это стало серьезным ударом для потребителей, так как картофель остаётся одним из ключевых продуктов в рационе россиян.

Что стало причиной такого роста и есть ли надежда на снижение цен? Разбираем ситуацию подробно.

Причины ценового скачка

Каждый год к маю собственные запасы картофеля в стране иссякают. Даже если у кого-то он ещё остаётся, качество такого картофеля заметно ухудшается из-за ограниченных возможностей хранения на устаревших складах. Молодая картошка с юга России только начинает поступать на рынок, а в промежутке между урожаями обычно выручает импорт.

Но в 2023 году возникло сразу несколько проблем:

Снижение поставок из Египта.

Из-за неурожая в Европе египетские фермеры перенаправили значительную часть картофеля туда.

Кроме того, Египет, видя успешный российский урожай, сократил площади посевов для РФ. В результате импорт картофеля в Россию упал почти на 30%.

Рост цен на импортируемую продукцию.

Если год назад египетский картофель оптом стоил около 40 рублей за килограмм, то теперь его цена перевалила за 70 рублей.

Отсутствие современных хранилищ.

Устаревшие складские помещения в России не позволяют сохранять картофель до мая без потери качества. Это ежегодно приводит к дефициту и росту цен.

Как отмечает Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза России, объёмы импорта значительно снизились. Например, на одном из крупнейших оптовых рынков Московского региона в аналогичный период прошлого года было поставлено более 1000 тонн египетского картофеля, а в этом году — всего 300 тонн.

Что происходит с ценами?

Стоимость картофеля на внутреннем рынке России также продолжает расти:

Осенью 2023 года картофель оптом продавался за 10–12 рублей за килограмм.

К маю 2024 года цена выросла до 18–19 рублей.

Для сравнения, в мае прошлого года картофель стоил всего 10 рублей за килограмм.

В магазинах же цены на картофель могут быть выше оптовых в 2–3 раза, что особенно заметно на фоне общего роста стоимости продуктов.

Ситуация с другими овощами и фруктами

По словам генерального директора информационного агентства Fruitnews Ирины Козий, подорожание овощей и фруктов значительно превышает официальные данные об инфляции. Продукты повседневного спроса, такие как картофель, фрукты и овощи, подорожали на 30–50% за последний год. Это отражает реальную инфляцию для покупателей, которая гораздо выше официального уровня.

Когда цены снизятся?

Эксперты прогнозируют, что стабилизация цен начнётся к августу, когда на рынок поступит урожай из центральных регионов России. Однако для кардинального решения проблемы необходимо улучшить инфраструктуру хранения. Как отметил председатель кооператива «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев, фермерам нужны современные склады, позволяющие сохранять качество продукции на протяжении всего года. Однако оборудование для таких складов зачастую импортное и дорогое, что затрудняет процесс модернизации.

Интересный факт

Стоимость пачки чипсов весом 140 граммов в среднем составляет 160 рублей. Для сравнения: по минимальной оптовой цене на картофель можно купить 40 килограммов свежего продукта. Это наглядно показывает, как переработка и розничные наценки влияют на стоимость продуктов.

Резкий рост цен на картофель — это не просто сезонное явление, а следствие системных проблем в аграрном секторе. Снижение цен возможно только при поступлении нового урожая, однако для долгосрочной стабильности необходимо улучшение инфраструктуры хранения и оптимизация импортных поставок. Пока же потребителям остаётся надеяться на скорое поступление доступного картофеля и постепенное выравнивание цен.

