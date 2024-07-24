Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Этот компот готовила еще моя бабушка: секрет как сохранить витамины от опытной хозяйки

Когда за окном стужа и снег, а тело требует вит...

koolinar.ru

Подписаться в Telegram

Когда за окном стужа и снег, а тело требует витаминов, идеальным решением может стать домашний компот из замороженных ягод. Этот напиток не только согреет вас в холодные зимние вечера, но и наполнит организм необходимыми витаминами.

Представляю вашему вниманию простой рецепт зимнего компота, который подарит вам аромат лета.

Ингредиенты:

  • Замороженные ягоды (малина, черника, клюква, смородина) – 500 грамм
  • Вода – 2 литра
  • Сахар – по вкусу, около 100-150 грамм (можно заменить медом или не добавлять вовсе, если предпочитаете более натуральный вкус)
  • Несколько листочков мяты или базилика для аромата (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовка ягод: Если используете свежие ягоды, их следует тщательно промыть. Замороженные ягоды достаточно разморозить при комнатной температуре или опустить сразу в кипящую воду.
  2. Варка компота: Налейте воду в большую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился. Затем аккуратно выложите ягоды в кипящую воду. Варите на медленном огне около 10-15 минут – достаточно, чтобы ягоды отдали свой сок, но остались целыми.
  3. Добавление ароматов: За пару минут до окончания варки добавьте в компот листья мяты или базилика. Это придаст напитку особый аромат.
  4. Остывание и настаивание: Снимите кастрюлю с огня и оставьте компот настаиваться под крышкой минимум на полчаса. Так ягоды полностью раскроют свой вкус и аромат.
  5. Подача: Подавайте компот охлажденным или слегка теплым. Храните в холодильнике и употребляйте в течение 2-3 дней.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и позволяет варьировать в зависимости от вашего вкуса и предпочтений в ягодах. Компот из зимних ягод — это отличный способ поддержать организм витаминами в холодное время года и насладиться приятным вкусом домашнего напитка.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

совместная покупка ногинск электросталь

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

раздача газет в метро в Москве

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

Новости Татарстана

6 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
9 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной