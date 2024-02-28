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· Артем Акчурин

Этот цвет сейчас на пике моды: уже этой весной он заставит забыть обо всех остальных

Этот цвет сейчас на пике моды: уже этой весной он заставит забыть обо всех остальных

thevoicemag.ru

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С приходом весеннего сезона многие российские женщины стремятся обновить свой гардероб, следя за новыми тенденциями.

В этом году специалисты моды обращают особое внимание на цветовые решения, рекомендуя обратить внимание на яркие и выразительные оттенки. Особенно популярным на данный момент стал неоново-зеленый цвет, который придает образу уникальность и свежесть. Этот оттенок прекрасно сочетается с базовыми элементами гардероба, такими как джинсы и черные ботинки на высоком блестящем каблуке.

Модные эксперты утверждают, что в этом сезоне стоит обратить внимание на верхнюю одежду ярких оттенков, в частности на неоново-зеленые пальто. Такие вещи можно успешно комбинировать с одеждой в нейтральных тонах, например, с серым, черным, бежевым или коричневым трикотажем.

"Неоновый зеленый твид, драп или велюр можно сочетать с серым, черным, бежевым и коричневым трикотажем", - отмечают они.

Неоново-зеленый цвет также идеально подходит для создания многослойных ансамблей, добавляя яркости и актуальности образу. Этот оттенок подходит как для повседневных нарядов, так и для особых случаев, делая любой образ свежим и заметным. Кроме того, неоново-зеленые платья будут прекрасным выбором для вечеринок и романтических встреч, подчеркивая индивидуальность и стиль их владелицы.

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