Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Этот ценный лесной дар теперь под запретом: россиянам запретили его собирать

В Государственной Думе РФ одобрено на первом чт...

vyatka-forest.ru

Подписаться в Telegram

В Государственной Думе РФ одобрено на первом чтении нововведение, нацеленное на регуляцию добычи и экспорта кедровых орехов. Это решение стало ответом на потребность в более строгом контроле за этим важным природным ресурсом.

Законодательные изменения

По новому законопроекту, региональные органы власти будут наделены полномочиями определять специфические зоны и квоты для сбора кедровых орехов. Эта мера направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны бизнесменов, которые, маскируясь под частных лиц, организовывают масштабный сбор орехов для последующей перепродажи без соответствующих налоговых отчислений.

Кедровый орех как стратегический ресурс

Кедровые орехи, особенно получаемые из сосны корейской и избавленные от скорлупы, являются стратегическим ресурсом страны. В законопроект включены поправки, которые ужесточают наказания за незаконную торговлю и контрабанду этого продукта, устанавливая суровые санкции, включая лишение свободы до 12 лет за особо крупные нарушения.

Изменения в Лесном кодексе

Внесение изменений в Лесной кодекс РФ позволит регионам самостоятельно контролировать сбор кедровых орехов для личного пользования гражданами. Кроме того, участникам аукционов по использованию дикоросов и лекарственных растений будет необходимо доказать наличие перерабатывающих мощностей, что должно способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

Экспортные перспективы

Ожидается, что к 2024 году экспорт кедровых орехов из России может достигнуть $250 миллионов, причем основным покупателем выступает Китай. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы сделать отрасль более открытой и регулируемой, что должно помочь сократить объемы нелегальной торговли этим ценным продуктом.

Эти меры предполагают значительное улучшение в управлении одним из ключевых природных ресурсов России, обеспечивая его устойчивое и законное использование.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

дератизация в московской области

Новости Казани

16 часов назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Интересное в Казани

3 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

фотосессия невесты в Новосибирске

Лонгриды

13 часов назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Новости Казани

день назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Казани

день назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

день назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

день назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7
Новости Татарстана
15 часов назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске появится кинологический комплекс: его название

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Казани

11 часов назад

Из Комсомольского озера в Казани достали тело мужчины

Новости Казани

12 часов назад

ISNA: Путин пригласил президента Ирана Пезешкиана на саммит БРИКС в октябре
В Казани курьер спас девушку от агрессора
Новости Казани
15 часов назад

В Казани курьер спас девушку от агрессора

Новости Татарстана

12 часов назад

В РТ возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстан приехали 20 эвакуированных жителей Курской области

Новости Татарстана

15 часов назад

Под Нижнекамском может появиться логистический хаб
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
6 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
В Казани на Дне города 30 августа выступят Била...
Новости Казани
17 часов назад

В Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим»