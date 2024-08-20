Этот ценный лесной дар теперь под запретом: россиянам запретили его собирать

В Государственной Думе РФ одобрено на первом чтении нововведение, нацеленное на регуляцию добычи и экспорта кедровых орехов. Это решение стало ответом на потребность в более строгом контроле за этим важным природным ресурсом.

Законодательные изменения

По новому законопроекту, региональные органы власти будут наделены полномочиями определять специфические зоны и квоты для сбора кедровых орехов. Эта мера направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны бизнесменов, которые, маскируясь под частных лиц, организовывают масштабный сбор орехов для последующей перепродажи без соответствующих налоговых отчислений.

Кедровый орех как стратегический ресурс

Кедровые орехи, особенно получаемые из сосны корейской и избавленные от скорлупы, являются стратегическим ресурсом страны. В законопроект включены поправки, которые ужесточают наказания за незаконную торговлю и контрабанду этого продукта, устанавливая суровые санкции, включая лишение свободы до 12 лет за особо крупные нарушения.

Изменения в Лесном кодексе

Внесение изменений в Лесной кодекс РФ позволит регионам самостоятельно контролировать сбор кедровых орехов для личного пользования гражданами. Кроме того, участникам аукционов по использованию дикоросов и лекарственных растений будет необходимо доказать наличие перерабатывающих мощностей, что должно способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

Экспортные перспективы

Ожидается, что к 2024 году экспорт кедровых орехов из России может достигнуть $250 миллионов, причем основным покупателем выступает Китай. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы сделать отрасль более открытой и регулируемой, что должно помочь сократить объемы нелегальной торговли этим ценным продуктом.

Эти меры предполагают значительное улучшение в управлении одним из ключевых природных ресурсов России, обеспечивая его устойчивое и законное использование.