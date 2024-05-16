Этот чай сократит вашу жизнь: они напичканы пестицидами, плесенью и кишечной палочкой

Согласно последнему анализу, проведённому экспертами, потребители чёрного чая в России сталкиваются с серьёзными проблемами качества, которые не соответствуют ценовым ожиданиям.

Исследование включало анализ 48 образцов чая от 35 марок из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, выявляя значительные недочеты у некоторых из наиболее узнаваемых брендов.

Основные нарушения и их последствия

Globus: Обнаружено двукратное превышение допустимых норм содержания плесени, что ставит под вопрос безопасность продукта.

Basilur: Выявлены опасные уровни пестицидов и плесени, что делает употребление этого чая потенциально вредным.

Dilmah и Краснодарский: Эти бренды также показали превышение норм по плесени, указывая на нарушения качества.

Азерчай и Золотая чаша: В чае этих марок найдены бактерии, что свидетельствует о нарушении санитарных стандартов.

Возможные причины и рекомендации

Исследование подчеркивает несколько основных причин проблем с качеством, включая использование некачественного сырья и недочеты в процессах логистики и хранения. Критическая необходимость строгих регуляторных стандартов в России становится очевидной для улучшения контроля качества, пишет «Наша газета».

Для потребителей: как защитить свои интересы

При выборе чёрного чая рекомендуется обращать внимание не только на цену и бренд, но и проверять информацию о происхождении, методах обработки и условиях хранения продукта. Использование результатов независимых исследований качества может помочь сделать обоснованный выбор.

Где узнать больше?

Для тех, кто желает глубже понять ситуацию на рынке, полный отчёт исследования доступен на сайте Роскачества. Этот ресурс предоставляет важную информацию, которая поможет потребителям избежать покупки некачественной продукции и сделать осознанный выбор.