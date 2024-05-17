Этот чай сократит вам жизни: они напичканы пестицидами, плесенью и кишечной палочкой
karar.com
В свете нарастающих требований российских потребителей к качеству продуктов, эксперты провели обширное исследование рынка чёрного чая, выявив ключевые проблемы и предоставив важные рекомендации.
Исследование охватило 48 образцов чая от 35 различных марок, включая продукцию из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши.
Основные выводы исследования:
- Globus: Обнаруженное превышение допустимых норм содержания плесени в два раза поднимает вопросы безопасности этой продукции.
- Basilur: Наличие опасных уровней пестицидов и плесени может сделать употребление этого чая рискованным для здоровья.
- Dilmah и Краснодарский чай: Превышение допустимых уровней плесени также обнаружено у этих брендов.
- Азерчай и Золотая чаша: Найденные бактерии указывают на серьёзные нарушения в санитарных условиях производства.
Причины недочётов и пути улучшения:
- Исследование подчеркивает проблемы, связанные с использованием некачественного сырья и ошибки в логистических и хранительских процессах. Эксперты рекомендуют ужесточение регуляторных мер для повышения стандартов качества на рынке.
Рекомендации для потребителей:
- Информированность о продукте: Внимательно изучайте информацию о происхождении, методах обработки и условиях хранения чая.
- Доверие к проверенным источникам: Ориентируйтесь на продукцию с надёжными сертификатами качества и положительными отзывами.
Дополнительные ресурсы:
Заинтересованные потребители могут ознакомиться с полным отчётом исследования на официальном сайте Роскачества, где доступна детальная информация о качестве различных марок чая и советы по выбору безопасной продукции.
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