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Этот чай сократит вам жизни: эти бренды напичканы пестицидами, плесенью и кишечной палочкой

С учетом возрастающих требований российских потребителей к качеству продовольственных товаров, эксперты Роскачества провели масштабное исследование рынка чёрного чая.

podacha-blud.com

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С учетом возрастающих требований российских потребителей к качеству продовольственных товаров, эксперты Роскачества провели масштабное исследование рынка чёрного чая.

В ходе анализа были проверены 48 образцов чая от 35 различных брендов, включая отечественную и зарубежную продукцию, что выявило серьезные проблемы с безопасностью и качеством продукции, сообщает ngnovoros.ru.

Основные выводы исследования:

  • Globus: У этого бренда обнаружено содержание плесени, превышающее допустимые нормы в два раза, что ставит под угрозу безопасность продукции.
  • Basilur: В чае этой марки найдены опасные уровни пестицидов и плесени, что может представлять риск для здоровья потребителей.
  • Dilmah и Краснодарский чай: У этих брендов также выявлено превышение допустимых уровней плесени.
  • Азерчай и Золотая чаша: Наличие бактерий в продукции этих марок указывает на серьезные нарушения санитарных условий на производстве.

Причины недочётов и рекомендации по улучшению:

  • Исследование подчеркивает важность улучшения сырьевой базы и соблюдения стандартов на всех этапах производства, от логистики до хранения. Эксперты рекомендуют введение более строгих регуляторных мер для повышения качества продукции.

Советы для потребителей:

  1. Информированность о продукте: Потребителям советуют тщательно изучать информацию о происхождении чая, его обработке и условиях хранения.
  2. Выбор проверенных источников: Покупайте чай только у проверенных производителей, которые имеют надежные сертификаты качества и положительные отзывы.

Для тех, кто желает углубиться в детали, полный отчет доступен на официальном сайте Роскачества. Это исследование подчеркивает необходимость бдительного выбора продуктов, особенно таких популярных как чёрный чай, для обеспечения безопасности и качества потребляемых продуктов.

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