Этот чай сократит вам жизнь: они напичканы пестицидами, плесенью и кишечной палочкой

Свежее исследование, проведённое ведущими экспертами рынка, раскрыло несоответствия между ценой и качеством чёрного чая, предлагаемого на российском рынке.

Анализ включал в себя 48 образцов от 35 известных брендов, произведённых в России, ОАЭ, Шри-Ланке, Индии и Польше, сообщает «Наша газета».

Исследование показало, что дорогой чай не всегда оправдывает ожидания по качеству:

Globus: В чае этой марки было обнаружено содержание плесени, превышающее допустимые нормы вдвое.

Basilur: Выявлены критические уровни пестицидов и плесени, что делает его использование нежелательным.

Dilmah и «Краснодарский»: Продукция этих марок также показала превышение нормы уровня плесени.

«Азерчай» и «Золотая чаша»: В продукции были найдены бактерии.

Потенциальные причины проблем с качеством:

Проблемы с качеством могут быть связаны как с использованием некачественного сырья, так и с недостатками в логистике и хранении продукции. Отсутствие чётких регуляторных стандартов в России по уровню бактериального загрязнения чая оставляет простор для разночтений и затрудняет контроль качества.

Данное исследование подчёркивает необходимость тщательного выбора чая, учитывая результаты независимых проверок качества. Потребителям стоит обращать внимание не только на марку и цену, но и на происхождение чая, методы его обработки и хранения.

Для получения полной картины и дополнительной информации о качестве чая рекомендуется обратиться к полному отчёту исследования на сайте Роскачества. Это поможет сделать информированный выбор и избежать покупки некачественной продукции.