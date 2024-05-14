Этот чай сокращает жизнь: они напичканы пестицидами, плесенью и кишечной палочкой

Недавний анализ рынка чая в России выявил, что высокая стоимость не всегда гарантирует соответствие премиальным нормам качества.

Исследование включало проверку 48 образцов чёрного чая, как листового, так и фасованного, от 35 известных брендов, сообщает ngnovoros.ru.

География производителей и методы анализа

Производители чая были из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Эксперты проверяли чай по 178 критериям качества и безопасности, включая анализ на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов.

Результаты исследования

Несмотря на широкий спектр проверяемых показателей, лишь несколько марок чая показали наличие действительно опасных компонентов:

Globus: Чай в пакетиках этой марки содержал плесень, уровень которой превышал норму в два раза.

Basilur: Выявлено повышенное содержание пестицидов и плесени, что делает этот чай непригодным для потребления.

Dilmah и «Краснодарский» от «Торгового дома Дагомысчай»: Также превысили предельно допустимые уровни плесени.

«Азерчай»: Обнаружены бактерии Escherichia coli.

«Золотая чаша»: Показала аналогичные результаты с наличием бактерий.

Причины нарушений

Наличие плесени и бактерий в чае может быть обусловлено как низким качеством сырья, так и неправильными условиями хранения продукции. Важно отметить, что российское законодательство не предусматривает конкретные стандарты на уровень бактериального загрязнения чая, что может усложнять контроль за качеством продукта.

Данное исследование подчеркивает необходимость внимательного подхода к выбору чая и важность наличия независимых проверок качества. Потребителям следует учитывать результаты таких исследований, чтобы делать осознанный выбор и избегать продукции, не соответствующей нормам безопасности.

Для более детальной информации и получения доступа к полным результатам исследования рекомендуется ознакомиться с отчетом, опубликованным на сайте Роскачества.