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· Ульяна Сенько

Этот аромат уничтожает клещей наповал: защитите себя и своих близких от паразитов на 100%

Этот аромат уничтожает клещей наповал: защитите себя и своих близких от паразитов на 100%

darfix.ru

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Пребывание на природе, особенно в теплое время года, может сопровождаться опасностью укусов клещей, которые могут быть переносчиками инфекций, опасных для человека и животных.

Важно осведомленность о мерах защиты в период активности этих паразитов, особенно при посещении зеленых зон, дач или во время работы на участке.

Эксперты предлагают использование сертифицированных репеллентов, но не всем приятен их интенсивный аромат. В качестве альтернативы можно прибегнуть к проверенным временем народным средствам, например, к использованию раствора на основе цитрусовых. Эта простая и экологичная методика подразумевает смешивание сока лимона или апельсина с водой и распыление этой смеси по окружающим растениям в месте вашего пребывания. Аромат цитрусов приятен для людей, но отталкивает клещей, создавая безопасную среду для отдыха или работы.

Такие простые меры предосторожности могут значительно уменьшить риск встречи с клещами и защитить ваше здоровье во время нахождения на природе.

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