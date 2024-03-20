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Этот аромат уничтожает клещей наповал: защитите себя и своих близких на природе

Этот аромат уничтожает клещей наповал: защитите себя и своих близких на природе

test.znamkaluga.ru

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Находясь на природе, важно оставаться бдительными из-за угрозы, которую представляют клещи, способные переносить серьезные заболевания, включая энцефалит и боррелиоз.

Эксперты предлагают ряд мер для защиты от укусов этих паразитов, подходящих как для людей, так и для домашних животных.

В дополнение к коммерческим репеллентам, которые могут иметь сильный запах, существуют натуральные альтернативы. Например, цитрусовый раствор, созданный из сока апельсинов или лимонов, разведенный водой и распыленный вокруг зоны отдыха, отпугивает клещей, оставаясь при этом приятным для человека.

Среди других рекомендаций – ношение закрытой одежды, тщательный осмотр себя и одежды после возвращения с природы, и консультация с врачом при обнаружении укуса клеща. Не забывайте также о регулярной обработке домашних животных специализированными средствами, чтобы обезопасить их от клещей.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать укусов клещей и связанных с ними заболеваний, позволяя безопасно наслаждаться временем, проведенным на свежем воздухе.

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