Новости России
· Ульяна Сенько

Этот аромат отпугнет от ваших участков клещей-кровопийц: названо простейшее эффективное средство

Этот аромат отпугнет от ваших участков клещей-кровопийц: названо простейшее эффективное средство

polymerh.ru

Подписаться в Telegram

Клещи — это не только неприятные насекомые, но и переносчики серьезных заболеваний. Но есть хорошие новости для всех, кто хочет защитить свой участок от этих кровососущих паразитов.

Специалисты назвали простейшее и эффективное средство, которое способно отпугнуть клещей — это аромат эфирного масла.

Эфирные масла давно известны своими отпугивающими свойствами, но одно из них особенно эффективно против клещей. Речь идет об эфирном масле герани, которое не только имеет приятный аромат, но и является мощным репеллентом. Исследования показали, что гераниол, основной компонент этого масла, отпугивает клещей еще эффективнее, чем деэт, ингредиент, обычно используемый в коммерческих репеллентах.

Применение масла герани очень просто: несколько капель на одежде или коже могут защитить вас на несколько часов. Также можно использовать масло для обработки участка — распыление разбавленного раствора по периметру участка создаст невидимый барьер для клещей.

Таким образом, масло герани является не только эффективным, но и натуральным средством защиты от клещей, которое подойдет для людей, стремящихся избегать химических репеллентов. Не упускайте возможность защитить свой участок и свое здоровье природным и приятным способом.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Интересное в Казани

8 часов назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

избавиться от тараканов со стоимостью

Новости Татарстана

день назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

Новости Казани

день назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

стоимость услуги дизайнера интерьера в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

8 часов назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

6 часов назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае
Новости Казани
10 часов назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

33 минуты назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Интересное в Казани

8 часов назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

Новости Татарстана

2 часа назад

Две фуры с гуманитарной помощью отправили в ЛНР

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане построят хостел для сотрудников Ozon и Wildberries
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

2 часа назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане одобрили 10 инвестпроектов на 230 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Набережных Челнах будут производить антивандальные покрытия
Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам
Интересное в Казани
4 дня назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам