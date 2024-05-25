Это ждет всех неработающих пенсионеров уже с 1 июня

Чего ждать россиянам старшего поколения в июне?



С наступлением лета российские пенсионеры традиционно ожидают не только тепла и солнечных дней, но и изменений в пенсионной сфере. Июнь 2024 года не станет исключением: федеральные и региональные инициативы внесут коррективы в жизнь пенсионеров разных категорий.



Регионы подстраивают льготы под лето



В некоторых регионах России с 1 июня будут пересмотрены расценки на льготный проезд. Например, в Краснодарском крае пенсионеры, предпенсионеры, ветераны труда, военнослужащие и другие льготные категории граждан с доходом не выше двух прожиточных минимумов смогут приобретать проездные по ценам от 380 рублей (на автобус) до 770 рублей (на все виды транспорта).



80 лет — новый статус, новые возможности



Россияне, отмечающие в июне 80-летие, получат приятный подарок: фиксированная выплата к их пенсии увеличится на 100% и составит 8134,88 рубля. Такая же мера поддержки предусмотрена для граждан, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Важно: повторное начисление выплаты при достижении 80-летнего возраста инвалидами I группы не производится.



Вернулись с заслуженного отдыха? Индексация не пройдёт мимо!



Гражданам, уволившимся с работы в этом году, в июне будет произведен перерасчет пенсии. В ходе перерасчета будут учтены все пропущенные индексации, которые не получают работающие пенсионеры. При новом трудоустройстве размер пенсии снова будет зафиксирован.



Ветеранам — почёт и уважение



Напомним, что ранее, в апреле, участники и инвалиды Великой Отечественной войны уже получили от Социального фонда России единовременную выплату к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей.



Пенсионная система — живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется. Будьте в курсе последних изменений, чтобы в полной мере пользоваться своими правами и получать все предусмотренные законом выплаты.