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Это ждет каждого неработающего российского пенсионера с 1 июля: денег станет больше

С 1 июля 2024 года на региональном уровне начинают действовать новые правила для начисления пенсий, которые будут индивидуально адаптированы в зависимости от места проживания.

day.ru

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С 1 июля 2024 года на региональном уровне начинают действовать новые правила для начисления пенсий, которые будут индивидуально адаптированы в зависимости от места проживания.

К примеру, это подтверждается в Краснодарском крае, где будет продолжена практика индексации стоимости месячных проездных билетов, что является частью социальной поддержки пенсионеров и других категорий граждан, имеющих льготы. Эти льготы распространяются на пользование общественным транспортом, включая автобусы и троллейбусы.

В Краснодарском крае на 2024 год установлены следующие тарифы на льготные проездные билеты: автобус - 380 рублей, троллейбус - 490 рублей, трамвай - 490 рублей, а также комплексные проездные, охватывающие несколько видов транспорта, по цене до 770 рублей.

Кроме того, Оксана Красовская подчеркнула, что пожилые люди, достигшие 80 лет в июне, получат удвоенную фиксированную часть пенсии, что приведет к её увеличению на сумму 8134,88 рубля. Этот же принцип распространяется на инвалидов I группы, получивших статус в мае. Однако, при достижении пенсионером I группы 80 лет, дополнительное увеличение пенсии не применяется.

Елена Кузнецова добавила, что пенсионеры, завершившие трудовую карьеру, получат проиндексированные пенсии в июне. Для неработающих пенсионеров индексация выплачивается ежегодно с 1 января. При повышении пенсии после увольнения и последующем возвращении к работе размер пенсии остается неизменным.

В честь Дня Победы Социальный фонд России выделил дополнительные средства на выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Праздничные доплаты получили 9700 человек, каждому начислено по 10000 рублей. Эти суммы были автоматически перечислены в апреле, вместе с другими выплатами.

Обновления в льготах и пенсионных выплатах свидетельствуют о стремлении региональных органов власти поддержать пенсионеров и другие группы населения, имеющие льготы, учитывая их потребности и предоставляя необходимую финансовую помощь.

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