В интервью на телеканале «Россия 1» депутат Государственной думы Андрей Гурулев, также являющийся генералом, озвучил тревожные прогнозы, заявив, что без кардинального пересмотра подходов мировых держав новый глобальный конфликт может стать неизбежным.

Во время беседы с Владимиром Соловьевым он отметил, что подобное столкновение затронет все страны, включая Российскую Федерацию.

«Каждое поколение вынуждено переживать свой кризис»

По словам Гурулева, история показывает, что каждое поколение проходит через серьёзные испытания, будь то война или длительный конфликт. Он напомнил о постоянных напряжённых отношениях СССР с внешними странами, видя схожесть с текущей международной ситуацией. Депутат уверен, что избежать крупных противостояний будет сложно, если страны не начнут активный поиск точек соприкосновения.

Основные причины глобальной нестабильности

Гурулев указал на глубокие разногласия между мировыми лидерами и стремление стран преследовать собственные интересы как на ключевые факторы, подпитывающие нестабильность. Он подчеркнул, что единство и компромиссы — основа будущего мировой политики. По его мнению, без конкретных шагов по снижению напряженности конфликтный потенциал лишь возрастет.

Гибридные угрозы и новые форматы войн

Сегодняшние конфликты, по словам Гурулева, не ограничиваются военными действиями. Экономические санкции, кибератаки и информационные войны стали новым типом «бесконечного» противостояния. Гурулев считает, что эти гибридные формы угроз, охватывающие экономику, инфраструктуру и киберпространство, ставят страны перед необходимостью готовиться к многослойной обороне.

Как Россия готовится к международной нестабильности

Санкции и усиливающаяся гонка вооружений заставляют российское государство быть готовым к длительному периоду напряженности. Гурулев отметил, что страна наращивает оборонные возможности и делает всё необходимое для защиты на фоне международных вызовов.

Пути к стабилизации: компромисс и готовность к диалогу

Несмотря на сложную обстановку, Гурулев выразил надежду на мирное будущее, заявив, что ключ к предотвращению конфликта — это диалог и сотрудничество. Он подчеркнул, что только пересмотр подходов к международным отношениям и поиск взаимных решений помогут создать основу для глобальной стабильности и избежать тяжёлых последствий крупных геополитических столкновений.

