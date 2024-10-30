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Это все проходило во время той России: генерал-лейтенант и депутат Гурулев заявил, почему война не закончится

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, генерал в отста...

chita.ru

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев, генерал в отставке, сделал жесткое заявление в студии телеканала «Россия 1», предостерегая от вероятности нового глобального конфликта.

В разговоре с ведущим он подчеркнул, что избежать серьезных столкновений будет крайне сложно, если лидеры мировых держав не переосмыслят свои подходы и не начнут активные действия по укреплению взаимопонимания.

«Каждое поколение сталкивается с своей войной», - отметил Гурулев, указывая на то, что история человечества доказывает, что масштабные конфликты являются постоянной частью жизни. Он привел в пример советский период, когда союз республик находился в состоянии постоянной напряженности по отношению к другим государствам. На его взгляд, текущая ситуация напоминает те времена, и без совместного поиска решений избежать серьезных конфликтов будет крайне сложно.

Гурулев связывает эскалацию мировой обстановки с ростом конфликтов интересов и отсутствием единства среди мировых лидеров. Он добавил, что без конкретных действий по снижению напряженности риск возникновения кризисных ситуаций возрастает, что может привести к новым конфликтам. Он подчеркнул важность диалога и поиска компромиссов между странами.

Генерал также выделил, что современные конфликты становятся все более гибридными, охватывающими экономику и киберпространство. «Бесконечные войны» — это новая форма конфликта, которая не завершается окончательным разрешением, а продолжается через экономические санкции, информационные атаки и кибервойны. Подобные конфликты требуют более сложных методов сопротивления и защиты.

По словам Гурулева, Россия должна быть готова к длительной нестабильности, вызванной международными санкциями и увеличением военных бюджетов других стран. Укрепление обороны и подготовка к новым вызовам являются важными аспектами государственной политики. Генерал отметил, что Россия серьезно воспринимает существующие угрозы и активно занимается укреплением своих оборонительных позиций.

Несмотря на осторожные прогнозы, Гурулев уверен, что избежать глобального конфликта все еще возможно. Он подчеркнул, что основой стабилизации должны стать готовность к сотрудничеству и стремление к компромиссам. Только пересмотр подходов к международной политике, активные переговоры и поддержка диалога могут предотвратить серьезные геополитические столкновения и заложить основу для мирного будущего.

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