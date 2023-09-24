«Это временно»: глава ФАС прокомментировал взрывной рост цен на топливо в России

На саммите Россия-Африка глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский заявил, что текущая ситуация с топливом в России не является кризисной. Он отметил, что рост цен на бензин временный и ожидается его стабилизация.

В своих комментариях он подчеркнул, что на бирже был подписан приказ об увеличении нормативов продажи топлива на 1%, и что были предприняты все необходимые меры для стабилизации цен, включая увеличение объемов продажи нефтепродуктов на бирже и усиление контроля над их экспортом. В результате таких действий уже произошло снижение цен на топливо на бирже. Заметим, что после значительного роста весной и летом биржевые цены на бензин начали падать с 25 июля, когда был установлен исторический рекорд.

Власти России уже выдали ряд указаний для коррекции цен, включая требование увеличить объемы продажи бензина на бирже. Отмечается, что Минэнерго РФ планирует составить список экспортеров топлива, чтобы пресечь несанкционированные схемы.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена на бензин марки АИ-92 снизилась на 0,81% до 60 513 рублей за тонну, а АИ-95 подешевел на 0,19% до 66 139 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива также уменьшилась на 0,06% до 55 897 рублей за тонну.