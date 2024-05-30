Это уже полная жесть: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

В последние дни имя заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве, находится в центре внимания. Теперь стали доступны некоторые сведения из деклараций о доходах и имуществе данного военного чиновника и его ближайшего окружения за период с 2016 по 2019 год.

Согласно опубликованным документам, к 2019 году семья Иванова владела парком из двенадцати автомобилей. В их число входит роскошный Chevrolet Suburban, зарегистрированный на самого генерала, а также принадлежащие его жене Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2.

Однако настоящей жемчужиной этой коллекции является роскошный олдтаймер - черный лимузин ЗИС-110, выпущенный для обслуживания высшей номенклатуры Советского Союза почти три четверти века назад.

ЗИС-110 можно было бы внести в список "редких видов" с момента начала производства этих автомобилей. Подумайте сами: за 12 лет - с 1946 по 1958 годы - Московский завод выпустил всего около двух тысяч экземпляров в различных модификациях. Сегодня во всем мире сохранилось лишь несколько десятков таких автомобилей.

Стоит отметить, что наличие ЗИС-110 в гараже генерала Иванова - это своего рода дань традициям середины прошлого века. На таких "автомобилях" в 1950-е - начале 1960-х годов ездила вся высшая номенклатура Советского Союза. Согласно "табели о рангах", такой престижный автомобиль предназначался для партийной верхушки из Политбюро, членов Президиума Верховного Совета и Правительства, руководителей республик, краев и областей. Кроме того, такие автомобили полагались крупным военачальникам и руководителям Министерства обороны.

Сегодня большинство сохранившихся ЗИС-110 являются музейными экспонатами или принадлежат состоятельным любителям ретроавтомобилей. Увидеть их можно лишь изредка - во время проведения парадов ретротехники. Время от времени также появляются объявления о продаже "сто десятого".