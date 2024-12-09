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Это уже не шутки: риелтор рассказал, какие квартиры подорожают в 1,5-2 раза

Ситуация на рынке недвижимости России кардиналь...

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Ситуация на рынке недвижимости России кардинально изменилась: высокая ключевая ставка и отсутствие массовой льготной ипотеки привели к снижению активности покупателей.

Как отмечают эксперты, в том числе риелтор Евгений Потапов, сейчас на рынке наблюдается спад интереса как к новостройкам, так и к вторичному жилью. Однако даже в таких условиях можно найти выгодные инвестиционные возможности, сообщает PNZ.ru.

Почему спрос на жильё падает?

Ключевые факторы, повлиявшие на снижение числа сделок:

  • Отказ от льготных программ. Ранее доступная льготная ипотека стимулировала рынок, но её отсутствие делает жильё менее доступным.
  • Высокие ставки по ипотеке. Уровень рыночной ставки стал неподъёмным для большинства россиян.
  • Ожидание новых программ. Многие потенциальные покупатели выжидают, надеясь на появление более выгодных условий.
  • Переключение интереса на вклады. В условиях высокой ключевой ставки граждане предпочитают временно хранить деньги в банках, откладывая покупку жилья.

Что происходит с ценами на недвижимость?

Риелтор Евгений Потапов отмечает, что в текущей ситуации продавцы вынуждены идти на уступки, снижая цены. Высокие ипотечные ставки «вымывают» с рынка активных покупателей, что создаёт благоприятные условия для тех, кто готов приобрести жильё без привлечения кредитов.

«Цены на квартиры постепенно снижаются, особенно это заметно на вторичном рынке,» — рассказывает эксперт.

Где искать выгодные предложения?

Потапов рекомендует обратить внимание на регионы, где жильё имеет перспективу значительного роста стоимости в будущем:

  • Крым. Регион остаётся привлекательным с точки зрения инвестиций, особенно в условиях ожидаемого завершения СВО.
  • Белгородская и Курская области. Нынешние цены на жильё здесь относительно низкие, но после стабилизации ситуации в этих регионах стоимость недвижимости может увеличиться в 1,5–2 раза.

Как извлечь выгоду из текущей ситуации?

Эксперт советует рассмотреть покупку жилья сейчас, если у вас есть свободные средства. Основные преимущества:

  • Снижение цен. Продавцы охотнее идут на уступки из-за низкого спроса.
  • Долгосрочная прибыль. Приобретение недвижимости в регионах с перспективой роста цен может стать выгодной инвестицией.
  • Удобные условия для торга. Текущая ситуация позволяет потенциальным покупателям диктовать свои условия.

Что ждёт рынок в будущем?

Эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости остаётся под сильным влиянием макроэкономических факторов. Если ключевая ставка будет снижена или появятся новые льготные ипотечные программы, это может привести к оживлению спроса и стабилизации цен.

Рынок недвижимости в России переживает сложный период, но это открывает уникальные возможности для тех, кто готов действовать. Снижение цен, вызванное отсутствием льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой, делает сейчас выгодным временем для приобретения жилья. Особенно это касается регионов с перспективой роста стоимости недвижимости, таких как Крым, Белгородская и Курская области.

Пока одни ждут, другие получают шанс совершить выгодные инвестиции, которые в будущем могут принести значительную прибыль.

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