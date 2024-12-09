Это уже не шутки: риелтор рассказал, какие квартиры подорожают в 1,5-2 раза

Ситуация на рынке недвижимости России кардинально изменилась: высокая ключевая ставка и отсутствие массовой льготной ипотеки привели к снижению активности покупателей.

Как отмечают эксперты, в том числе риелтор Евгений Потапов, сейчас на рынке наблюдается спад интереса как к новостройкам, так и к вторичному жилью. Однако даже в таких условиях можно найти выгодные инвестиционные возможности, сообщает PNZ.ru.

Почему спрос на жильё падает?

Ключевые факторы, повлиявшие на снижение числа сделок:

Отказ от льготных программ. Ранее доступная льготная ипотека стимулировала рынок, но её отсутствие делает жильё менее доступным.

Высокие ставки по ипотеке. Уровень рыночной ставки стал неподъёмным для большинства россиян.

Ожидание новых программ. Многие потенциальные покупатели выжидают, надеясь на появление более выгодных условий.

Переключение интереса на вклады. В условиях высокой ключевой ставки граждане предпочитают временно хранить деньги в банках, откладывая покупку жилья.

Что происходит с ценами на недвижимость?

Риелтор Евгений Потапов отмечает, что в текущей ситуации продавцы вынуждены идти на уступки, снижая цены. Высокие ипотечные ставки «вымывают» с рынка активных покупателей, что создаёт благоприятные условия для тех, кто готов приобрести жильё без привлечения кредитов.

«Цены на квартиры постепенно снижаются, особенно это заметно на вторичном рынке,» — рассказывает эксперт.

Где искать выгодные предложения?

Потапов рекомендует обратить внимание на регионы, где жильё имеет перспективу значительного роста стоимости в будущем:

Крым. Регион остаётся привлекательным с точки зрения инвестиций, особенно в условиях ожидаемого завершения СВО.

Белгородская и Курская области. Нынешние цены на жильё здесь относительно низкие, но после стабилизации ситуации в этих регионах стоимость недвижимости может увеличиться в 1,5–2 раза.

Как извлечь выгоду из текущей ситуации?

Эксперт советует рассмотреть покупку жилья сейчас, если у вас есть свободные средства. Основные преимущества:

Снижение цен. Продавцы охотнее идут на уступки из-за низкого спроса.

Долгосрочная прибыль. Приобретение недвижимости в регионах с перспективой роста цен может стать выгодной инвестицией.

Удобные условия для торга. Текущая ситуация позволяет потенциальным покупателям диктовать свои условия.

Что ждёт рынок в будущем?

Эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости остаётся под сильным влиянием макроэкономических факторов. Если ключевая ставка будет снижена или появятся новые льготные ипотечные программы, это может привести к оживлению спроса и стабилизации цен.

Рынок недвижимости в России переживает сложный период, но это открывает уникальные возможности для тех, кто готов действовать. Снижение цен, вызванное отсутствием льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой, делает сейчас выгодным временем для приобретения жилья. Особенно это касается регионов с перспективой роста стоимости недвижимости, таких как Крым, Белгородская и Курская области.

Пока одни ждут, другие получают шанс совершить выгодные инвестиции, которые в будущем могут принести значительную прибыль.

