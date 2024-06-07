Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Это самая вредная и опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и угощаем детей

В мире существует множество ягод, которые мы считаем не только вкусными, но и полезными. Однако, не все они столь безобидны, как может показаться на первый взгляд.

pokayadoma.ru

Подписаться в Telegram

В мире существует множество ягод, которые мы считаем не только вкусными, но и полезными. Однако, не все они столь безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Одним из таких примеров является облепиха, которую многие из нас привыкли употреблять как деликатес и даже предлагать детям. Поговорим о потенциальных рисках и мерах предосторожности при употреблении этой ягоды.

Почему облепиха может быть опасна?

Аллергические реакции

Облепиха — мощный аллерген. У некоторых людей употребление этих ягод может вызвать аллергические реакции, варьирующиеся от легкого раздражения и покраснения кожи до более серьезных состояний, таких как отек Квинке или анафилактический шок.

Высокое содержание витамина C

Хотя витамин C полезен, его избыток может привести к побочным эффектам, таким как желудочно-кишечные расстройства или камни в почках. Облепиха содержит этот витамин в больших количествах, что делает ее потенциально опасной при чрезмерном употреблении.

Взаимодействие с лекарствами

Облепиха может взаимодействовать с некоторыми видами медикаментов, включая препараты для разжижения крови и антидепрессанты. Это взаимодействие может усилить или ослабить эффект лекарственных средств, что требует осторожности при их совместном использовании.

Как избежать рисков?

  • Модерация

Как и в случае с любым продуктом, ключ к безопасности — умеренность. Не стоит употреблять облепиху в больших количествах, особенно если вы никогда ранее не пробовали эту ягоду.

  • Консультация с врачом

Прежде чем включать облепиху в свой рацион или рацион ребенка, стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства.

  • Пробный период

Начните с малых порций и наблюдайте за реакцией организма. В случае появления аллергических реакций или других нежелательных эффектов немедленно прекратите употребление.

Облепиха действительно может быть полезной за счет своего богатого состава, но ее употребление требует осторожности. Помните о потенциальных рисках и всегда прислушивайтесь к сигналам своего тела. Будьте осведомлены и безопасны, наслаждаясь каждым ягодным деликатесом.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Интересное в Казани

16 часов назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

места обитания тараканов

Лонгриды

день назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Интересное в Казани

3 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

видеооператор монтажер в Москве

Новости Казани

10 часов назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Новости Татарстана

день назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Казани

день назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу

Новости Казани

день назад

В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок

Новости Казани

день назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани
Новости Казани
13 часов назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов

Спортивные новости Казани

8 часов назад

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

Новости Казани

7 часов назад

В Казани спустя 20 лет реконструировали Центральный стадион

Новости Казани

8 часов назад

В Казани проспект Ямашева затопило из-за засора канализации
На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
10 часов назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес

Новости Казани

9 часов назад

Кабмин Татарстана ограничил продажу алкоголя на время Игр БРИКС в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Казанский бизнесмен был пойман в Бразилии за кражу 67 млн
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни