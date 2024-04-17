Это реальность: в Госдуме России назвали сроки возвращения домой мобилизованных россиян на СВО
В рамках частичной мобилизации в России военнослужащие покинут зону боевых действий только после окончания специальной военной операции (СВО).
Такие сроки были оговорены председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в беседе с изданием «Лента.ру».
«Они мобилизованные вернутся домой по завершении специальной военной операции. Ротация не планируется. Они имеют право на отпуск после каждых шести месяцев службы, именно сейчас они находятся в отпусках», — отметил он.
Депутат пояснил, что время, затраченное на дорогу, не учитывается при расчете отпуска.
Помимо этого, Картаполов рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников, отметив, что это непрерывный процесс. Как пояснил депутат, если кто-то получает ранение и временно выбывает из строя, подразделение должно оставаться в боевой готовности.
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