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Это реальность: в Госдуме России назвали сроки возвращения домой мобилизованных на СВО

Это реальность: в Госдуме России назвали сроки возвращения домой мобилизованных на СВО

ТАСС

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В рамках частичной мобилизации в России, участники покинут зону конфликта лишь по завершении специальной военной операции (СВО). Такие временные рамки были уточнены председателем комитета Государственной Думы по обороне, Андреем Картаполовым, в беседе с изданием «Лента.ру».

Андрей Картаполов заявил: «Возвращение мобилизованных домой произойдет после завершения специальной военной операции. Плановой ротации не предполагается. За каждые шесть месяцев службы им полагается отпуск, они отправляются на отдых прямо сейчас». По его словам, время, затраченное на дорогу, не включается в сроки отпуска.

Кроме того, Картаполов упомянул о ротации военнослужащих с использованием контрактников как постоянного процесса. Он пояснил, что в случае ранения кого-то из военнослужащих, временно выбывшего из строя, подразделение должно сохранять боеготовность.

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