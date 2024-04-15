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Это реальность: в Госдуме назвали сроки возвращения домой мобилизованных на СВО

Это реальность: в Госдуме назвали сроки возвращения домой мобилизованных на СВО

gazeta.ru

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В рамках частичной мобилизации в России, участники будут оставаться на передовой только до завершения специальной военной операции (СВО), как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью для ресурса «Лента.ру».

Картаполов отметил, что те, кто был мобилизован, вернутся домой только после окончания спецоперации, без возможности ротации. Военнослужащим полагаются отпуска каждые шесть месяцев службы, которые они сейчас и используют. Депутат подчеркнул, что время в отпуске не включает время, затраченное на дорогу.

Кроме того, по словам Картаполова, происходит ротация военнослужащих за счет контрактников, что является непрерывным процессом. Он пояснил, что если кто-то получает ранение и временно выбывает из строя, подразделение должно сохранять боеготовность.

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