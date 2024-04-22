Это простое средство навсегда избавит вас от тли на дачном участке: просто оберните этим ваши деревья

Муравьи и тля могут стать серьезной угрозой и уничтожить урожай плодовых деревьев и кустарников на участке. Многие огородники в течение многих лет борются с этой проблемой, но самые изобретательные нашли простое и эффективное решение.

Автор дзен-канала "Огородная фанатка" поделилась секретом: обычная фольга может стать спасением. Для этого нужно намотать рулон фольги вокруг ствола дерева или кустарника у его основания. Важно обернуть фольгу плотно, чтобы не оставалось промежутков для проникновения муравьев. Ширина обмотки должна быть не менее 10 см для надежной защиты. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что помешает им передвигаться и передавать тлю до листьев и цветов. Такая простая хитрость поможет сохранить урожай и защитить плодовые деревья от паразитов.

Этот метод подходит для различных деревьев и кустарников, где может появиться тля, включая яблони, вишни, сливы и смородину. Обернув стволы фольгой, можно обеспечить безопасность и уверенность в сохранении урожая от вредителей.