Это простое средство навсегда избавит вас от тли на дачном участке: просто оберните этим деревья

Муравьи и тля могут стать настоящей бедой для урожая плодовых деревьев и кустарников. Однако есть простой способ избежать этой проблемы. Поможет обычная фольга. Оберните ствол дерева или кустарника у основания рулоном фольги плотно, чтобы не оставалось зазоров для муравьев.

Это создаст препятствие для передвижения муравьев и предотвратит распространение тли на листья и цветы, спасая урожай. Этот лайфхак подходит для различных плодовых культур, таких как яблони, вишни, сливы и смородина.