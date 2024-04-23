Это простое средство навсегда избавит вас от тли на даче: просто оберните этим деревья

Муравьи и тля могут стать настоящей проблемой для урожая плодовых деревьев и кустарников.

Но существует простой способ решить эту проблему с помощью обычной фольги. Оберните ствол дерева или кустарника у основания плотным рулоном фольги, чтобы не оставалось зазоров для муравьев.

Таким образом вы создадите барьер для передвижения муравьев и предотвратите распространение тли на листья и цветы, спасая урожай. Этот простой лайфхак подходит для различных плодовых культур, таких как яблони, вишни, сливы и смородина.