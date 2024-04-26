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Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачных участках: просто оберните этим деревья

Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачных участках: просто оберните этим деревья

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Муравьи и тля могут представлять угрозу для урожая плодовых деревьев и кустарников.

Однако существует простой способ предотвратить это. Используйте обычную фольгу. Обмотайте рулон фольги вокруг ствола дерева или кустарника у его основания плотно, чтобы не осталось промежутков для муравьев.

Таким образом, вы создадите барьер для муравьев, который помешает им передвигаться и предотвратит распространение тли на листья и цветы, что спасет ваш урожай. Этот метод подходит для различных видов плодовых культур, включая яблони, вишни, сливы и смородину.

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