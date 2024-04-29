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Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачном участке: просто оберните этим ваши деревья

Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачном участке: просто оберните этим ваши деревья

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Присутствие муравьев и тли на участке может стать серьезной проблемой, угрожая урожаю плодовых деревьев и кустарников. Неопытные садоводы могут мучиться от этой напасти годами, в то время как опытные нашли простое и эффективное решение.

Согласно информации из дзен-канала "Огородная фанатка", для борьбы с этой проблемой можно использовать обычную фольгу. Необходимо обернуть ствол дерева или кустарника фольгой у самого основания, обеспечивая крайне плотное прилегание, чтобы не дать муравьям пролезть.

Ширина обмотки должна быть не менее 10 см, чтобы гарантировать защиту для растения. Поверхность фольги слишком скользкая для муравьев, что мешает им передвигаться и доставлять тлю к листьям и цветам. Такой метод защитит урожай от паразитов.

Этот лайфхак подходит для яблонь, вишен, слив и даже смородины. Такой метод обезопасит любое дерево или кустарник от поселения тли.

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