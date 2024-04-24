Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на даче: просто оберните этим деревья
Муравьи и тля могут нанести вред урожаю плодовых деревьев и кустарников, но существует простое средство защиты - обычная фольга.
Оберните стволы деревьев или кустарников у основания рулоном фольги так, чтобы муравьи не смогли проникнуть. Этот простой прием поможет предотвратить распространение тли на листья и цветы, спасая ваш урожай. Этот совет подходит для различных фруктовых культур, таких как яблони, вишни, сливы и смородина.
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